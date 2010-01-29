Банк «Надра» получил 1,4 млрд. грн. убытка

Банк «Надра» (Киев) в 2009 году получил убыток 1,364 млрд. грн., по сравнению с прибылью 25,857 млн. грн. по итогам 2008 года.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 29 января 2010 года.

Активы банка в прошлом году сократились на 19% и на 1 января 2010 года составили 24,846 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 3%, до 24,793 млрд. грн., обязательства - на 15% - до 24,371 млрд. грн., собственный капитал – на 74% - до 474,694 млн. грн.

Уставный капитал банка на протяжении прошлого года оставался на уровне 390,363 млн. грн.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Акционерами банка являлись компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация. 23 декабря 2009 года п.г. Кабинет Министров Украины принял решение о переводе вкладов физических лиц и части активов из банка «Надра» в государственный «Родовид Банк». На сегодня еще не разработан конкретный механизм, соответственно, этот процесс еще не начался.