«ОТП Банк» получил 435 млн. грн. убытка

«ОТП Банк» (Киев) в 2009 году получил убыток 435,343 млн. грн., по сравнению с прибылью 76,595 млн. грн. в 2008 году.

Об этом сообщается в газете «Голос Украины» (за 29 января т.г.).

Активы банка в прошлом году уменьшились на 13%, и на 1 января 2010 года составили 29,395 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 8%, до 29,056 млрд. грн., обязательства – на 15%, до 26,555 млрд. грн., уставный капитал увеличился на 39% - до 2,868 млрд. грн., собственный капитал - на 14%, до 2,840 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «OTП Банк» создано в 1998 году и сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Венгерский OTP Bank владеет 100% ПАО «ОТП Банк».