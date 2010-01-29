«ОТП Банк» получил 435 млн. грн. убытка
12:29, 29 января 2010Финансы
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В прошедшем году
«ОТП Банк» (Киев) в 2009 году получил убыток 435,343 млн. грн., по сравнению с прибылью 76,595 млн. грн. в 2008 году.
Об этом сообщается в газете «Голос Украины» (за 29 января т.г.).
Активы банка в прошлом году уменьшились на 13%, и на 1 января 2010 года составили 29,395 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 8%, до 29,056 млрд. грн., обязательства – на 15%, до 26,555 млрд. грн., уставный капитал увеличился на 39% - до 2,868 млрд. грн., собственный капитал - на 14%, до 2,840 млрд. грн.
Справка УНИАН. ПАО «OTП Банк» создано в 1998 году и сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.
Венгерский OTP Bank владеет 100% ПАО «ОТП Банк».
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