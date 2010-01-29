Дефицит платежного баланса Украины увеличился в 4,3 раза

Дефицит платежного баланса Украины в 2009 году, по предварительным данным, составил 13,727 млрд. долл., что в 4,3 раза больше, чем в 2008 году (3,209 млрд. долл.).

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

По итогам 2009 года дефицит текущего счета составил 1,94 млрд. долл., по сравнению с дефицитом 12,763 млрд. долл. в 2008 году. «В 2009 году снижение внешнего спроса и мировых цен в результате глобального кризиса обусловили существенное уменьшение поступлений от экспорта товаров и услуг - на 36,7%. Но отсутствие внешнего финансирования, сокращение внутреннего спроса и девальвация обменного курса гривни в конце в 2008 года определили еще большее падение импорта – на 43,1%. Как следствие, в целом за 2009 год дефицит текущего счета существенно сократился – до 1,9 млрд. долл.», - отмечается в сообщении НБУ.

За 2009 год отрицательное сальдо по финансовому счету оценено в 11,787 млрд. долл., в то время как за соответствующий период 2008 года оно было положительным – 9,554 млрд. долл.

В НБУ отмечают, что формирование дефицита финсчета в текущем году обусловлено низкими объемами притока прямых иностранных инвестиций и частичным покрытием выплат по долговым обязательствам частного сектора новыми привлечениями.

«Продолжение начатой в сентябре 2009 года тенденции улучшения состояния финансового счета позволило в декабре впервые с начала кризиса сформировать профицит – на уровне 363 млн. долл. США. Определяющим для этого стало возобновление возможности частного сектора привлекать долговые ресурсы на внешних рынках в результате как определенной стабилизации на мировых финансовых рынках, так и ситуации внутри страны», - говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, в декабре 2009 года отрицательное сальдо сводного платежного баланса составило 0,222 млрд. долл. (в ноябре 2009 г. – 0,641 млрд. долл.). Текущий счет в декабре был сформирован с дефицитом 0,585 млрд. долл. (в ноябре т.г. дефицит составил 0,344 млрд. долл.), при этом по финансовому счету в декабре был зафиксирован профицит - 0,363 млрд. долл. (в ноябре дефицит – 0,297 млрд. долл.).

Дефицит платежного баланса в декабре полностью профинансирован за счет резервных активов, объем которых по состоянию на 1 января 2010 года составил 26,5 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5,1 месяца будущего периода.