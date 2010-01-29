Пинзеник: Украина должна возобновить сотрудничество с МВФ

Бывший министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК считает, что Украина должна возобновить сотрудничество с Международным валютным фондом.

Об этом он сказал в интервью “Газеті по-українськи” (№14 от 29 января).

Отвечая на вопрос об объеме золотовалютных резервов Украины, В.ПИНЗЕНИК сказал, что в настоящее время они превышают 26 млрд. дол. По его словам, правительство ими не распоряжается — только Национальный банк. В.ПИНЗЕНИК напомнил, что валютные резервы предназначены для покрытия платежного баланса страны — разницы между притоком и оттоком средств. “Второй год подряд идет большой отток денег из Украины. Ввозим товаров больше, чем вывозим. Рост курса доллара за последние полтора года — это следствие негативного платежного баланса”, - сказал он.

В.ПИНЗЕНИК прогнозирует, что в этом году отток может составлять 25-35 млрд. дол. “Следовательно, необходимо внешнее инвестирование. Но не для покрытия дефицита бюджета, не для проедания, а для внешних платежей. Это означает, что Украина должна снова выйти на сотрудничество с Международным валютным фондом — другого места, где можно одолжить деньги, нет”, - сказал он.

Отвечая на вопрос, эффективно ли Украина использовала займы МВФ, В.ПИНЗЕНИК заметил, что правительство брало средства на покрытие дефицита госбюджета. “А значит, деньги шли на проедание. Когда-то мы придем к тому, что все доходы бюджета надо будет отдавать на погашение долгов”, - считает бывший министр финансов.

На вопрос, стоит ли ожидать улучшения экономической ситуации после президентских выборов, В.ПИНЗЕНИК ответил, что это зависит не от выборов. По его словам, изменить ситуацию можно всегда. “Я хотел бы увидеть действия нового руководства. У меня здесь больше пессимизма, чем оптимизм. Но жизнь все равно заставит что-то делать — средств не хватает. А если ничего не будут делать — будут политические изменения”, - считает он.

На вопрос, кто из двух кандидатов в президенты способен быстрее понять, какие нужны изменения и как их осуществить, экс-министр финансов ответил, что есть иллюзии относительно одного из этих кандидатов. По его мнению, обострение экономической ситуации может стать серьезным фактором, который заставит проводить реформы. “Кредиты не дадут без уверенности, что страна выходит из кризиса и сможет рассчитаться. Если этот фактор не сработает, я ожидаю новых выборов”, - сказал В.ПИНЗЕНИК.

Говоря о проекте государственного бюджета на 2010 год, он отметил, что настоящий документ по качеству сопоставим с прошлогодним. По словам В.ПИНЗЕНИКА, этот проект бюджета не решает имеющиеся проблемы, а создает их. “Лучше не иметь бюджета, чем принимать такой. Это больше дисциплинирует правительство, заставляет его действовать согласно Бюджетному кодексу. Поданный в парламент проект несет постоянную угрозу инфляции и падения гривни”, - сказал он.

По словам В.ПИНЗЕНИКА, наибольшая опасность проекта бюджета-2010 - его несбалансированность. Он отметил, что правительство хочет тратить значительно больше средств, чем имеет. По информации В.ПИНЗЕНИКА, в прошлом году перепотратили 102 млрд. грн. Этот дефицит покрыли за счет втягивания страны в долг. Основную часть займов правительство брало на внутреннем рынке — 48 млрд. грн. под 24-28% годовых. Извне заимствовано 40 млрд. грн.

В.ПИНЗЕНИК также отметил, что страна впервые стремительно наращивает государственный долг. “Внутренний уже составляет 31 процент внутреннего валового продукта. Два года назад был 12,3 процента. Почти 40 процентов расходов правительство не имеет чем покрыть и опять влезает в долги”, - сказал бывший министр финансов.