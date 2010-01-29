«УкрСиббанк» получил убыток в сумме 1,2 млрд. грн.

«УкрСиббанк» в 2009 году получил убыток 1,244 млрд. грн., по сравнению с 417,437 млн. грн. прибыли в 2008 году.

Об этом говорится в финансовой отчетности банка, обнародованной в газете «Голос Украины» от 29 января 2010 года.

Активы банка в прошлом году уменьшились на 17% и на 1 января 2010 году составили 46,348 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 12%, до 45,276 млрд. грн., обязательства – на 18%, до 41,446 млрд. грн. За указанный период собственный капитал банка увеличился на 1% - до 4,902 млрд. грн., уставный капитал - на 32% - до 5,28 млрд. грн.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

BNP Paribas (Франция) владеет 81,4157% акций "УкрСиббанка", украинский бизнесмен Александр Ярославский через «Украинскую металлургическую компании» - 18,5834%.