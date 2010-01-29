Банк «Форум» получил убыток в сумме 665 млн. грн.

Банк «Форум» в 2009 году получил убыток 664,557 млн. грн. против 10,271 млн. грн. прибыли в 2008 году.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 29 января 2010 года.

Активы банка в прошлом году сократились на 5% и на 1 января 2010 года составили 19,453 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 1% - до 17 млрд. грн., обязательства - на 6% - до 17,587 млрд. грн., собственный капитал – на 1%, до 1,867 млрд. грн.

Уставный капитал банка за отчетный период увеличился на 39% – до 2,260 млрд. грн.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Немецкий Commerzbank владеет 60,04% акций банка «Форум», Леонид ЮРУШЕВ напрямую владеет 10,5135% акций, опосредованно – 15,7396%.