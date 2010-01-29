ПУМБ получил 800 млн. грн. убытка

«Первый украинский международный банк» (ПУМБ, Киев) в 2009 году получил убыток 800,856 млн. грн. против прибыли 7,87 млн. грн. в 2008 году.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 29 января 2010 года.

Активы банка в прошлом году уменьшились на 14% и на 1 января 2010 года составили 17,4 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 13%, до 13,560 млрд. грн., обязательства – на 11% - до 14,772 млрд. грн., собственный капитал – на 25% - до 2,628 млрд. грн. Размер уставного капитала банка за указанный период не изменялся и составляет 2,523 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, Киев) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций.

Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.