Большинство актов Кабмина по бизнесу решают мелкие проблемы

Большинство актов, принятых правительством относительно помощи бизнесу, направлены на урегулирование мелких препятствий в деятельности отдельных категорий предпринимателей, однако не содержат норм для системного решения существующих проблем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента со ссылкой на Главную службу социально-экономического развития Секретариата Президента.

Отмечается, что принятые «пакетами» решения Кабмина уже традиционно не выполняются. В частности, 7 октября 2009 г. на заседании правительства, посвященном решению проблем морских портов Украины, было проголосовано 35 актов, из которых на сегодняшний день, через 3,5 месяца, обнародовано лишь 25, а еще 3 решения уже отменены самим правительством. «Сегодня реально действует лишь незначительное количество нормативно-правовых актов, одобренных во время предыдущих расширенных заседаний правительства по вопросам предпринимательства в мае и сентябре 2009 г.», - отмечается в сообщении.

В СП также напомнили о намерении правительства отменить рыночный сбор. «Во время заседания правительства было одобрено вынесение на рассмотрение парламентом законопроекта об отмене рыночного сбора. Однако менее чем через две недели (22 октября 2009 г.) правительство отозвало этот законопроект и внесло нвзамен

новый вариант, которым одновременно с отменой рыночного сбора устанавливается 15% налог на доходы предпринимателей, которые превышают установленный предел», - сказано в сообщении пресс-службы СП. Понятно, что администрирование этого налога предусматривает отчетность об объеме доходов, то есть сама идея упрощенной системы налогообложения нивелируется.

Отмечается также, что на последнем заседании правительства было принято 25 нормативно-правовых актов, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса в Украине. Некоторые из этих проектов имеют первоочередное значение для бизнеса. В частности, это законопроект «Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства».

Позитивные результаты будет иметь и принятие законопроектов «О внесении изменений в Закон «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», который предусматривает создание при органе центральной исполнительной власти одного контролирующего органа, и «О внесении изменений в Закон «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности», которым значительно сокращается список видов лицензирования.

Однако, подчеркивают в Секретариате Президента Украины, абсолютно неприемлемым является то, что такие важные для малого бизнеса законопроекты разрабатываются кулуарно, без широкого общественного обсуждения. Последние два законопроекта были размещены на официальном сайте Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства за два дня до заседания правительства. Однако, согласно законодательству, срок оглашения, на протяжении которого принимаются замечания и предложения, должен составлять не меньше месяца. «Недопустимо, что нормы регуляторного законодательства нарушает сам Госкомпредпринимательства», - считают в СП.