«Эрсте Банк» получил убыток 346 млн. грн.

ОАО «Эрсте Банк» (Киев) в 2009 году получил убыток 345,726 млн. грн. против 1,791 млн. грн. прибыли в 2008 году. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 29 января 2010 года.

Активы банка в прошлом году сократились на 23% и на 1 января 2010 года составили 8,487 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 10% – до 6,067 млрд. грн., обязательства – на 23%, до 7,469 млрд. грн. Уставный капитал банка за отчетный период не изменился и остался на уровне 1 млрд. 360,5 млн. грн., а собственный капитал сократился на 25% – до 1,018 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Эрсте Банк» (Киев) зарегистрировано 25 января 2006 года, на сегодня входит во вторую группу (крупные банки) по классификации Нацбанка Украины.

100% акций банка владеет Erste Group Bank AG (Австрия).