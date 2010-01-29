Украина надеется на пересмотр программы stand-by

Вице-премьер-министр Украины по делам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ сегодня в рамках рабочего визита в Швейцарию (Давос) провел встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Домиником СТРОСС-КАНОМ и президентом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Томасом МИРОВЫМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, в ходе разговора с руководителем МВФ Г.НЕМЫРЯ обсудил вопросы, которые нуждаются в доработке в контексте продолжения реализации программы МВФ.

Г.НЕМЫРЯ отметил, что правительство Украины прилагает все усилия для того, чтобы выполнить свои обязательства перед МВФ, и надеется на успешный пересмотр программы stand-by в ближайшее время.

Во время разговора с руководителем ЕБРР Г.НЕМЫРЯ отметил, что помощь, которую предоставляет этот банк, способствует экономическому росту, реформированию и модернизации важнейших отраслей экономики Украины - энергетики и энергосбережения, транспорта и связи, муниципальной инфраструктуры.

«Правительство Украины высоко ценит конструктивное сотрудничество между Украиной и ЕБРР. Финансовая поддержка со стороны банка отмечается надежностью, четкой целевой направленностью и благоприятными условиями предоставления ссуд», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Напомним, что 28-31 января вице-премьер-министр по делам европейской и международной интеграции Г.НЕМЫРЯ находится с рабочим визитом в Швейцарии, где принимает участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.