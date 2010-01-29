“Ощадбанк” удвоил чистую прибыль

ОАО «Ощадбанк» (Киев) в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, увеличило чистую прибыль более чем в 2 раза – до 692,696 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 29 января 2010 года.

Активы банка в 2009 году увеличились на 3% и на 1 января 2010 года составили 59,927 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 27%, до 44,601 млрд. грн., обязательства – на 3%, до 43,540 млрд. грн. Уставный капитал банка за указанный период оставался на уровне 13,892 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 4% – до 16,386 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.