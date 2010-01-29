НБУ 3 февраля проведет спецаукцион

Национальный банк Украины 3 февраля проведет специальный аукцион по продаже долларов США.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, общая сумма покупки иностранной валюты не может превышать 50 тыс. долл. на календарный месяц по одному кредитному соглашению.

Минимальная сумма заявки – 10 тыс. долл. При этом не использованную по назначению валюту в сумме более 1 тыс. долл. коммерческий банк обязан продать Нацбанку. Остаток валюты в сумме до 1 тыс. долл. может быть использован банком на другие цели.

Банкам разрешается покупать валюту для досрочного погашения клиентами задолженности по кредитным договорам.

Как сообщал УНИАН, с 27 февраля 2009 года Нацбанк Украины начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, взятым в валюте.

Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.

Операции по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляются исключительно на бесплатной основе.

Позже Нацбанк начал продавать валюту и физическим лицам – резидентам – субъектам предпринимательской деятельности.