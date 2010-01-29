Банк России: курс доллара на 30 января - 30,43 руб.

Официальный курс доллара с 30 января вырос на 6,81 копейки - до 30,4312 рубля, курс евро снизился на 12,05 копейки, до 42,4637 рубля, свидетельствуют данные ЦБ РФ, сообщает РИА Новости.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам в пятницу, сократилась на 1 копейку и составила 35,85 рубля против 35,86 рубля в четверг.