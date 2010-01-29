Межбанк закрылся ростом валют

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0115/8,0285 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 8,0160/8,0230 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни выросли до 8,0190/8,0280 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:30 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения 7,65 грн. за швейцарский франк.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2636/0,2642 грн./рубль, а к 12:00 цены повысились до 0,2638/0,2643 грн./рубль. К закрытию цены понизились до 0,2637/0,2642 грн./рубль. В России курс доллар-рубль снизился и составил 30,3375 рублей за доллар (-0,0225).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3915/1,3985 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,1885/11,2150 грн./евро, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,1915/11,2055 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 11,1930/11,2085 грн./евро.