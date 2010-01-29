Нацбанк продал сегодня 567 тыс. швейцарских франков
По курсу 7,65 грн./франк
Об этом сообщается на сайте НБУ.
По информации Нацбанка, в аукционе приняли участие 5 банков: АКБ «Укрсоцбанк», АО «ОТП Банк», АО «Укрэксимбанк», АО «УкрСиббанк», ПАО «Универсал Банк».
Как сообщал УНИАН, с 27 февраля 2009 г. Нацбанк начал проводить целевые валютные аукционы для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, полученным в валюте.
Банки должны обеспечить продажу клиентам иностранной валюты, купленной на валютном аукционе Национального банка Украины, по курсу, который не может превышать курс аукциона плюс 0,2% от суммы покупки на уплату пенсионного сбора.
В случае проведения операций по погашению задолженности клиентов по кредитам через текущие счета, открытие текущих счетов клиентам и проведение расчетных операций для обеспечения процедуры погашения задолженности клиентов по кредитным договорам за счет иностранной валюты, купленной на валютном аукционе, осуществляется исключительно на бесплатной основе.