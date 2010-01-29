НБУ: С начала января курс гривни на межбанке снизился на 0,42%

С начала января курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился на 0,42% - до 8,0254 грн./долл. на наличном рынке – на 0,99% - до 8,128 грн./долл., . Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, официальный курс гривни с начала января снизился относительно доллара США на 0,2 %, до 8,0012 грн./долл. США, а относительно евро и российского рубля укрепился на 2,17%, до 11,2009 грн./евро, и на 0,19 % - до 2,6352 грн./10 рублей, соответственно.

Также сообщается, что с начала января состоялось 6 аукционов по продаже валюты для нужд населения, на которых было продано 32,1 млн. долл., 1,4 млн. швейцарских франков и 0,1 млн. евро.