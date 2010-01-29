ВВП США превысил прогнозы в IV квартале

Экономика США расширилась в четвертом квартале на 5,7 процента, что стало самой высокой скоростью роста более, чем за шесть лет, поскольку компании менее агрессивно сокращали запасы, сообщило министерство торговли в пятницу, сообщает Рейтер.

Аналитики, опрошенные Рейтер, ожидали, что ВВП, определяющий общий объем товаров и услуг, произведенных в США, увеличился в октябре-декабре прошлого года на 4,6 процента.

Подъем был обусловлен резким замедлением темпов ликвидации деловых запасов. Этот фактор может преувеличить реальную силу восстановления экономики после самого долгого и глубокого спада со времен Великой депрессии.

Однако даже если отбросить фактор запасов, экономика выросла на 2,2 процента в годовом исчислении по сравнению с увеличением на 1,5 процента в третьем квартале, отражая довольно неплохую динамику других составляющих.

Объемы деловых запасов в четвертом квартале снизились только на $33,5 миллиарда, тогда как в предыдущем квартале потери достигли $139,2 миллиарда. Изменения в запасах в прошлом квартале добавили показателю ВВП 3,39 процентного пункта.

За весь 2009 год экономика сократилась на 2,4 процента - это максимальный спад с 1946 года.