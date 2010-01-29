Бернанке остается на посту главы ФРС США

Сенат США в четверг одобрил повторное назначение Бена Бернанке президентом Федеральной резервной системы США на второй четырехлетний срок, несмотря на разногласия по поводу его деятельности в период финансового кризиса, сообщает Рейтер.

Президент США Барак Обама заявил, что рад решению Сената и готов и впредь работать с Бернанке.

"Американский народ продолжает чувствовать последствия самой страшной рецессии на памяти ныне живущих поколений. Бен Бернанке проявил мудрость и способность взять на себя руководство в разгар финансового и экономического кризиса", - говорится в заявлении Обамы.

Сенаторы были не столь благодушны, напомнив Бернанке о его ошибках: они считают, что политика Центробанка отчасти повинна в финансовом кризисе и что Бернанке мог быстрее отреагировать на проблемы.