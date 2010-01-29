Индекс потребительских цен в январе не превысит декабрь 2009 г.

Министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН рассчитывает, что индекс потребительских цен в январе 2010 года не будет превышать показатель декабря 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, во время сегодняшней пресс-конференции в Тернополе он заметил, что по итогам 2009 г. уровень инфляции в Украине составил 12,3%, «хотя международные эксперты в прогнозах говорили о 16% и о 14,5%».

«Если говорить о январе, то никаких инфляционных ожиданий (которые у нас были в начале 2008 года) относительно базы инфляции, индекса цен производителей, других показателей у нас нет. Я ожидаю, что показатели потребительских цен не будут высокими», – сказал Б.ДАНИЛИШИН.

При этом назвать конкретные цифры министр отказался, мотивировав это тем, что Министерство экономики «не прогнозирует инфляцию, а делает все для того, чтобы ее не было». «Конкретных цифр не буду называть, поскольку высказывания в этому направлении порождают инфляционный эффект и приводят к соответствующим последствиям», – добавил Б. ДАНИЛИШИН.

Вместе с тем он заметил, что в декабре 2009 года показатель потребительских цен составил 0,9%. «Мы будем делать все для того и использовать все сдерживающие механизмы, чтобы инфляция не превышала декабрьский уровень», – подытожил министр.

Как сообщал УНИАН, в Украине инфляция в декабре 2009 г. относительно ноября составляла 0,9%, с начала года (до декабря 2008 года) – 12,3%. В январе-декабре 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, инфляция составляла 15,9%.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, инфляция в Украине в 2009 году составляла 12,3% (декабрь 2009 года до декабря 2008 года).

Инфляция в Украине по итогам 2008 года составляла 22,3% (декабрь 2008 года до декабря 2007 года).