Аукцион по ОВГЗ был сверхудачным для правительства

Вчерашний аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) можно назвать сверхудачным для правительства.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, основной объем покупок пришелся на полугодовые бумаги, которые были проданы на 840 млн. грн., граничный уровень доходности по ним составил приемлемые для Министерства финансов 22,25%.

Аналитик считает, что подтвердились предположения о наличии предварительных договоренностей с банками перед аукционом, что позволило привлечь наиболее значительную сумму в 2010 году.

Как отметил С.ФУРСА, в текущем году правительство привлекло с внутреннего рынка уже 1 млрд. грн., что составляет 60% от требуемого объема рефинансирования для погашения ОВГЗ 10 февраля этого года. В то же время аналитик продолжает ожидать роста ставок на аукционе 2 февраля т.г.

По мнению С.ФУРСЫ, без новых договоренностей с банками либо повышения доходности правительство не в состоянии привлечь достаточный для полного рефинансирования ОВГЗ объем средств, что было продемонстрировано на предыдущих регулярных аукционах. При этом он считает «рискованным для Министерства финансов делать ставку на последний аукцион 9 февраля, поскольку он будет проходить за 1 день до погашения ОВГЗ, а также сразу после выборов президента Украины и, возможно, при неблагоприятном информационном фоне».

Таким образом, аналитик рассматривает аукцион 2 февраля как ключевой для правительства, что будет подталкивать доходности вверх по всей кривой. При этом он не исключает, что новые договоренности правительства с государственными банками позволят ограничить рост.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины в четверг, 28 января, провело аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

К размещению были предложены бумаги со сроком погашения 28 июля 2010 года и 26 января 2011 года.