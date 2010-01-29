Эксперт: Курс гривни стабилизируется 8,00-8,05 грн./долл.

На следующей неделе вероятна стабилизация ситуации на украинском валютном рынке на уровне 8,00-8,05 грн./долл.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВИДЕНКО.

По его мнению, «свое влияние на ситуацию на валютный рынок может оказать приближение второго тура президентских выборов». Однако данное влияние способен нейтрализовать Национальный банк Украины, подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что в период с 25 по 29 января 2010 года на межбанковском валютном рынке происходили следующие события: с понедельника по среду сохранялась стабильная ситуация, схожая с прошлой неделей, курс доллара США к гривне колебался в пределах 8,04-8,08 грн./долл.; в четверг рынок упал на больших продажах до уровня 7,99-8,01 грн./долл.; в пятницу произошла корректировка курса на уровень 8,00-8,03 грн./долл.

И.ДАВИДЕНКО считает, что данные колебания связаны с продажами экспортеров в конце месяца для проведения расчетов за газ и с бюджетом (в четверг). Корректировка же в пятницу, скорее всего, связана с появившейся покупкой со стороны некоторых импортеров, предполагает он.