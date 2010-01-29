Эксперт: На рынке кредитования физлиц существенных изменений нет

На рынке кредитования физических лиц на этой неделе существенных изменений не произошло.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, количество банков, предлагающих кредитные продукты физлицам, по-прежнему остается небольшим. На сегодняшний день предложения банков по кредитам на потребительские цели таковы: валюта – гривня, сумма кредита – до 15 тыс. грн., срок – до 1 года, реальная процентная ставка с учетом всех комиссий составляет от 48,32% до 62% годовых. По кредитам на автомобили условия банков следующие: срок – от 2 до 5 лет, процентная ставка – 20,49-30% годовых, авансовый взнос – не менее 30% от стоимости автомобиля.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, ипотечные кредиты сейчас предлагаются в основном под приобретение заложенного имущества по проблемным кредитам на срок от 1 до 20 лет, процентная ставка – 26-30% годовых, либо на недвижимость, уже сданную в эксплуатацию, на срок от 1 до 20 лет, под реальную процентную ставку 28-30,1% годовых.

По мнению эксперта, новостью текущей недели является подтверждение Национальным банком регулярного проведения в первом квартале 2010 года целевых валютных аукционов по продаже валюты заемщикам (физическим лицам), что позволит защитить последних от колебаний валютных курсов и предотвратить рост проблемной кредитной задолженности в иностранной валюте.