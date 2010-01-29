Кредит-Рейтинг: число дефолтов по облигациям вырастет

В текущем году можно ожидать увеличения количества дефолтов по облигационным выпускам, отмечается в переданном УНИАН аналитическом отчете украинского рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг".

По информации рейтингового агентства, на данное время кредитоспособность значительного числа эмитентов находится на уровне ниже, чем достаточная (около 300 выпусков имеют рейтинги спекулятивной категории).

В "Кредит-Рейтинге" также отмечают, что для достаточно большого количества эмитентов, выпускавших облигации, был и продолжает оставаться характерным определенный набор рисков, реализация которых в условиях кризиса привела к невыполнению или задержкам выполнения обязательств. Среди таких рисков, по мнению аналитиков агентства, стоит отметить: высокую долговую нагрузку, недостаточно высокое качество управления и планирования финансово-хозяйственной деятельности, возможность перераспределения денежных средств в группе компаний без учета интересов эмитента и т.д.