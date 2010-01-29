Для массового кредитования банкам надо урегулировать убытки

В условиях экономической нестабильности для возвращения массового кредитования банкам придется урегулировать убытки, которые нанес кризис, и наладить стабильную работу.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Она прогнозирует, что этот процесс займет два-три года. Поэтому раньше 2011 года активное кредитование возобновить не удастся, считает эксперт. Она подчеркнула, что новых заемщиков банки будут отбирать крайне взвешенно.

Как полагает Н.СИНЯВСКАЯ, предоставление кредитов без начального взноса в скором времени практиковаться не будет. По ее прогнозам, ставки по кредитам будут снижаться, но медленными темпами.

Эксперт отметила, что для активизации работы в секторе кредитования Национальный банк намерен предложить коммерческим банкам новый вид рефинансирования - так называемые стимулирующие кредиты сроком от года до пяти лет. Такие ресурсы регулятора комбанки смогут направлять только на кредитование новых инвестиционных проектов, реализуемых товаропроизводителями, добавила она.