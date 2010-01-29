Золото и доллар по-прежнему взаимозависимы

Взаимосвязь между золотом и долларом США в настоящее время остается прежней.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

Поэтому, прогнозирует он, пока доллар удерживает лидирующие позиции и вызывает наибольший интерес у инвесторов, золото не будет интенсивно подниматься в цене.

По словам В.СКИДАНА, в период с 25 по 29 января т.г. золото держалось в узком диапазоне 1080-1100 долларов за тройскую унцию, демонстрируя общую тенденцию к понижению цены. И только в конце недели небольшая коррекция вывела стоимость золота в район 1084 долларов за тройскую унцию, отметил эксперт.

По его мнению, постепенное снижение цены на золото обусловлено такими факторами, как фиксация прибыли фондами на «золотом» рынке, укрепление доллара на мировом валютном рынке, а также укрепление гривни по отношению к доллару (в части влияния на цену золота на украинском рынке). Вместе с тем, отметил эксперт, золото, снижаясь в цене, пыталось удерживать свои позиции на более высоком уровне, чему способствовали покупки со стороны инвесторов.

Как сообщил В.СКИДАН, цены на золото на украинском рынке на этой неделе варьировались в пределах 290-286 грн. за 1 грамм в слитках от 100 до 1000 граммов.