Результаты целевого аукциона НБУ 29 января

Національний банк України 29 січня 2010 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано - 567 тис. швейцарських франків наступним 5 банкам: АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АТ "ОТП Банк", АТ "Укрексімбанк", АТ "УкрСиббанк", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні швейцарські франки продавались за курсом - 7,65 грн. за 1 франк.