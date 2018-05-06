Лотерейные законопроекты – разборки, плагиат и деньги для спортсменов...

После запрета в Украине игорного бизнеса, государственные лотереи остались единственным легальным вариантом для украинцев, стремящихся испытать фортуну и дать волю азарту. Логичным было бы предположить, что завсегдатаи игровых залов и казино, лишившись в прошлом году своего любимого развлечения, выстроятся в очереди за лотерейными билетами, а поступления государства увеличатся в разы. Но пока этого не произошло - вместо игроков к “лототрону” началось паломничество народных депутатов. За последние два месяца в Верховной Раде зарегистрированы сразу три законопроекта, призванных отрегулировать деятельность операторов лотерей в Украине. Законотворческая активность, по идее, должна привести к появлению действительно качественного документа. Ведь когда есть из чего выбирать, итогом должно стать самое лучшее. Однако, на этот раз мы столкнулись с феноменом, который можно назвать иллюзией выбора. Оказывается, реально выбирать не из чего, ну почти как на нынешних президентских выборах. Тем не менее, интересно было бы разобраться в мотивации народных избранников. Почему многие годы лотерея была предоставлена самой себе, а тут вдруг к ней такой интерес? Может, дело в перспективе…

Генеральный директор “М.С.Л.” Олег Якимец прокомментировал данный вопрос по-украински. “Если посмотреть на рынок наших соседей, то становится ясно, что у Украины огромный потенциал роста в сфере лотерейного бизнеса. Если среднестатистический грек тратит на лотерею до 470 евро в год, то украинец в среднем менее 1 евро в год. Конечно, Греция рекордсмен по этому показателю в Европе ”, - сказал участник рынка.

Но и минимальные 90 евро в год для жителей стран ЕС выглядят в сравнении с нашим одним евро фантастической суммой. Тут крайне важно помнить, что, покупая лотерею, средний европеец не столько дает волю своему азарту и жажде легкой наживы, сколько отдает деньги на благотворительные цели. В конечном итоге, во всех европейских странах основной целью проведения лотерей является сбор средств на различные социальные проекты и в поддержку спортивных мероприятий. Конечно, сами операторы имеют и чисто меркантильные интересы, но они все же вторичны.

Наибольшей популярности лотереи достигли в странах с относительно низкими доходами населения – в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии. Там, где люди живут бедно, для лотерейщиков раздолье, они пользуются наивной верой темпераментных и азартных южан в сказку со счастливым концом. Украинцы, конечно, не индийцы или мексиканцы, но и у нас немало бедных романтиков, которые любят индийский кинематограф и мексиканские сериалы, а так же в серьез рассчитывают урвать у судьбы “счастливый” билетик. Эти сугубо психологические предпосылки дают лотерейному бизнесу в Украине весьма неплохие шансы для наращивания оборотов если не на порядок, то уж в 2-3 раза точно.

Похоже, именно этот фактор и мог стать катализатором законотворческой активности депутатов. Они просто “внезапно прозрели”, разглядев потенциальные возможности лотерей.

Наследники Спортлото

Во всем мире существуют разнообразные системы государственных лотерей, основной доход от которых направляется на различные социальные проекты и развитие спорта. В Украине существует четыре оператора. Крупнейшим из них является «М.С.Л.», так же известное как «Молодьспортлото». В самой компании считают, что она занимает не менее 60-70% лотерейного рынка страны. Второй по объемам оборота оператор – Украинская национальная лотерея (УНЛ), на долю которой приходится около 20-30%. Третий – "Патриот", который довольствуется приблизительно 10% рынка. Четвертый - «Ощадбанк», правда, сам он их сейчас не проводит, но зато является распространителем билетов других действующих операторов.

Каждый из них обладает большим выбором. УНЛ имеет 4 варианта так называемых числовых лотерей - Супер Лото, Кено, Лото Тройка. «Патриот» реализует 14 видов мгновенных лотерей. Лидер рынка «М.С.Л.» проводит наиболее известные украинцам числовые лотереи: «Лото Забава», «Мега Лот», квартирная лотерея «Хто там», «Спортпрогноз» и «Спортлига». С учетом того, что в Украине действует мораторий на выдачу лицензий на проведение лотерей, вхождение в этот рынок новых игроков на данный момент фактически исключено. Тем не менее, вполне возможно увеличение количества самих лотерей, этот параметр законодательно не ограничен. Так что при наличии инвестиций участники рынка имеют все возможности для роста.

Цена вопроса

Все украинские лотереи имеют статус государственных, а частниками могут являться только их организаторы, которые получили лицензии на осуществления этого вида деятельности. Такие компании пользуются специальным режимом налогообложения. Общие налоги их не касаются, они платят только с оборота от продажи лотерейных билетов в размере 12,5% при условии, что из всех оставшихся средств не менее 50% должно выплачиваться в качестве выигрыша игрокам. Отечественные операторы считают своим долгом постоянно прибедняться, рассказывая об огромных затратах на организацию лотерей. Вместе с тем, по отзывам российских лотерейщиков, дело это весьма прибыльное, хотя и требует достаточно емких инвестиций. Себестоимость проведения обычной лотереи составляет около 5% стоимости лотерейного билета. Предположим, что и в Украине этот показатель находится на том же уровне. К тому же у нас лотереи государственные, а не частные, как в РФ, и их распространение через государственные Ощадбанк и Укрпочту обходятся дешевле. С учетом 50-процентного призового фонда и 12,5% налоговых отчислений, прибыль операторов может составлять до 30% оборота. В 2008 году рынок лотерей составил около 500 млн. грн., по итогам 2009 года сумма выросла ориентировочно на 20% и составила чуть более 600 млн. грн. Такие данные предоставляют сами участники рынка. В частности, генеральный директор “М.С.Л.” Олег Якимец недавно заявил, что доход его компании за 2009 год составил около 370 млн. грн., что, по его словам, составляет не менее 60% всех продаж лотерейных билетов в Украине. Между тем, один из авторов вышеупомянутых законопроектов - депутат от фракции БЮТ Антон Яценко оценил наш рынок в 3-4 млрд. грн.

А по данным главы комитета по вопросам налоговой и таможенной политики ВР Сергея Терехина, в 2009 году объем лотерейного рынка Украины составил приблизительно 1 млрд. грн. При этом он убежден, что у нас отсутствуют теневые схемы уклонения от уплаты 12,5% налога, все доходы от деятельности операторов идут через Госказначейство. “Единственный вариант - продажа неучтенных лотерейных билетов, но это уже откровенный криминал”, - добавил он.

Последнее слово все равно остается за Минфином, контролирующим финансовые поступления. Разброс цифр выходит слишком широким – от скромных 600 млн. грн. до фантастических 4 млрд. грн. Стоит отметить, что весь оборот игорного бизнеса в Украине составлял до его запрета не более 1,5 млрд. долл. К сожалению, госстатистику узнать не удалось - Минфин на запрос УНИАН в течение трех недель так и не ответил. При этом, по данным информированного источника, близкого к этому бизнесу, в прошлом году ориентировочный объем рынка составил порядка 700 млн. грн. При этом он сообщил, что Минфин не предоставляет операторам данные по рынку, операторы вынуждены самостоятельно определять его на основании собственных цифр.

Лотерейщики “вне закона”

Что касается законопроектов, то все началось с депутата от фракции БЮТ А.Яценко. Его законопроект был зарегистрирован в Раде 8 декабря 2009 года. Назывался он “О введении монополии государства на осуществление лотерейной деятельности”. За ним последовал документ депутата от Партии Регионов Виктора Коржа “О регулировании деятельности по проведению лотерей в Украине”, зарегистрированный ВР 15 декабря 2009 года. Ну и, наконец, 11 января 2010 года БЮТовец Валерий Крайний внес в Раду законопроект “О государственном регулировании лотерейной деятельности”. Перечисленные документы имеют фактически один и тот же номер – 5417, различие у них только в индексах, а так и схожие названия, из которых видно, что и цель одна - монополизация лотерей государством. Однако, как уже отмечалось выше, лотереи в Украине монополизированы государствам, а частниками являются только операторы.

Другое дело, что лотерейный бизнес в Украине не имеет собственного закона, а довольствуется отдельными статьями фундаментальных законодательных актов, принятых еще в 1990-е годы. С.Терехин, хотя и не имеет отношения к разработке новых законопроектов в этой сфере, но зато является автором закона, которым вот уже 13 лет регулируются взаимоотношения в этой сфере, прокомментировал это так - в 1997 году выписать правила игры государства и операторов его попросили лотерейщики. “В том же году был принят закон, мною же написанный, о налогообложении прибыли предприятий, где в 10-й статье были выписаны общие правила налогообложения лотерейного бизнеса. Но в переходных положения этого закона я попросил Кабинет министров написать в течение года отдельный закон для лотерей”, - сказал С.Терехин, еще раз подчеркнув: “Это было в 1997 году, и любой закон, который сегодня будет регулировать эту сферу деятельности, полезен. Сегодня отсутствуют правила деятельности для операторов лотерей, а существуют только так называемые лицензионные условия, которые были приняты Минфином как подзаконный акт лет 8 назад”.

Один из трех, или игра в монополию

Выходит, что закон для лотерейного рынка нужен, да об этом говорят и сами операторы, правда, с одной существенной оговоркой. Они категорически против законопроекта А.Яценко, который фактически предлагает лишить их лицензий и передать этот вид деятельности в ведение госпредприятия, которое специально будет создано. Оперативно получить комментарий у самого Яценко агентству УНИАН, увы, не удалось, по-видимому, он как и большинство его коллег в последнее время с головой ушел в избирательную кампанию.

По мнению С.Терехина, законопроект А.Яценко не стоит воспринимать серьезно. “Квинтэссенция законопроекта этого депутата заключается в том, что все финансовые потоки от лотерейной деятельности должны контролироваться специально для этого созданным государственным органом, по типу печально известной Тендерной палаты Украины. В этот орган будут делегироваться какие-то депутаты, представители министерств. Мы уже с такими схемами знакомы, и знаем, к чему это приводит”, - напомнил народный депутат.

При этом сам А.Яценко, говоря о своем законопроекте, ранее заявлял прямо противоположное, отмечая, что во избежание коррупции какой-то специальный регулирующий госорган в сфере лотерей создаваться не должен.

Тут неизбежно придется упомянуть о недавнем скандале, который разгорелся между С.Терехиным и А.Яценко, несмотря на их принадлежность к одной политической силе. Оба депутата уже высказали свое мнение о сути конфликта в СМИ. Вкратце, оно сводится к тому, что Яценко обвиняет Терехина в опосредованном владении одним из украинских операторов лотерей - УНЛ и неуплате налогов. В свою очередь, С.Терехин полностью все отрицает. Он убежден, что все обвинения в его адрес - всего лишь месть за нежелание поддержать в ВР законопроект о госзакупках, предложенный А.Яценко. В принципе, все желающие могут ознакомиться с нюансами этого конфликта в Интернете, мы же в них углубляться не будем.

Но вот что действительно нельзя обойти вниманием, так это заключение Главного научно-экспертного управления (ГНЭУ) ВР относительно законопроекта А.Яценко. Для начала эксперты отмечают слишком широкий круг вопросов, которые затрагивает документ. “В связи с тем, что введение госмонополии на проведение лотерей является лишь одним из определенных этим законопроектом элементов государственной политики относительно организации и проведения лотерей, предлагаем изменить его название на “О государственном регулировании деятельности по выпуску и проведению лотерей”. Кстати, следующий по хронологии законопроект о лотереях, депутата Коржа, почти так и называется “О регулировании деятельности по проведению лотерей в Украине”, по-видимому, депутат от ПР ознакомился с выводами ГНЭУ.

Хотя и в корректных выражениях, но эксперты ГНЭУ разнесли законопроект А.Яценко в пух и прах. В частности, они отметили несоответствие ряда предложенных в законопроекте норм действующему законодательству Украины. Так, по мнению экспертов, предложенное введение госмонополии на организацию лотерей противоречит закону “О предпринимательстве”. В ГНЭУ убеждены, что если и передавать лотерейный бизнес исключительно в ведение госпредприятий, то делать это следует путем внесения изменений в закон “О предпринимательстве”.

Одной из основных тем законопроекта А.Яценко является защита потребителей от недобросовестных операторов лотерей, которые, по его мнению, не доплачивают украинцам выигрыши. При этом народный депутат предлагает ввести соответствующие изменения в Хозяйственный кодекс и закон “О защите прав потребителей”. На это эксперты резонно отмечают, что такой подход противоречит общепринятым правилам законодательной технологии, так как предложенные изменения не имеют непосредственного отношения к лотерейной деятельности. Другими словами, законопроект А.Яценко демонстрирует желание депутата в один документ “впихнуть невпихуемое”. Более того, пытаясь охватить пунктами своего законопроекта ряд сопредельных законодательных норм, А.Яценко тем не менее “забывает” об одном из важнейших вопросов собственно лотерейной деятельности. Его законопроект не предусматривает лицензирование лотерейной деятельности, по умолчанию предлагая передать его некоему государственному предприятию. Таким образом, А Яценко фактически предлагает “кинуть” работающих сегодня в Украине операторов лотерей. Плохи или хороши лотерейщики – это отдельный вопрос, но сегодня они работают в соответствии с имеющимся законодательством и инвестируют немалые средства в развитие своего бизнеса.

Как нетрудно догадаться, ГНЭУ ВР рекомендовало отправить откровенно “сырой” законопроект А.Яценко на доработку. Приняв к сведению замечания экспертов, 15 декабря 2009 года народный депутат зарегистрировал в ВР еще один законопроект о внесении изменений в закон “О введении моратория на выдачу лицензий на осуществление хозяйственной деятельности по выпуску и проведению лотерей”. Этим документом предлагается отменить выдачу лицензий на проведение лотерей предприятиям негосударственной формы собственности. 18 декабря прошлого года Яценко зарегистрировал в ВР проект постановления об Утверждении задач Общегосударственной экономической программы развития государственных лотерей и их социальной направленности. Все это свидетельствует о стойком намерении народного избранника отстранить от проведения гослотерей частных операторов. И последние, в отличие от С.Терехина, относятся к законопроекту Яценко очень даже серьезно.

“Копирайт” – это не для депутатов

В то же время, С.Терехин позитивно оценил законопроекты еще одного своего коллеги из БЮТ Валерия Крайнего и регионала Виктора Коржа. “Проект В.Крайнего похож на законопроект депутата Коржа. В законопроекте депутата от ПР предлагается увеличить отчисления операторов лотерей государству до 25%. Все эти средства предлагается направлять на развитие физкультуры и спорта. Идея хорошая, но стоит посмотреть на затраты каждого оператора в отдельности. Один оператор печатает лотерейные билеты и распространяет их, а другой - выстраивает сеть электронных лотерейных автоматов. Естественно, второй оператор тратит значительно больше”, - отметил С.Терехин. В этой связи он считает необходимым при доработке законопроектов провести консультации с участниками рынка. Отметим при этом, что операторов лотерей по их собственному признанию никто к разработке законопроектов о регуляции лотерейной деятельности не привлекал. Более того, по словам одного из участников рынка, авторы законопроектов так и не откликнулись на просьбы лотерейщиков провести с ними консультации.

Но если С.Терехин как сторонний наблюдатель лишь отметил схожесть законопроектов Крайнего и Коржа, то сам В.Корж высказался более жестко. По его мнению, законопроект, зарегистрированный в ВР В.Крайним, является практически точной копией его законопроекта. “Текст законопроекта депутата Крайнего, за исключением небольшой редакции, полностью переписан с моего ”, - заявил народный депутат в комментарии УНИАН и добавил: “Ко мне обратились из фракции БЮТ с просьбой направить им копию моего законопроекта, так как, по их словам, на сайте ВР его текст был поврежден по техническим причинам. Мы сбросили им текст законопроекта, который в последствии был скопирован депутатом Крайним с косметическими изменениями, в котором даже не потрудился исправить некоторые неточности. Так что речь идет о тривиальном плагиате. Это дело моральной стороны тех, кто это сделал”, - убежден народный депутат.

В.Корж затруднился назвать причины, по которым представители БЮТ действовали подобным образом.

Говоря о предпосылках разработки законопроекта о госрегулировании лотерейной деятельности в Украине, В.Корж отметил, что его документ был выписан с использованием зарубежного опыта нормативно-правовой регуляции проведения лотерей. «Этим законопроектом впервые в Украине внедряется понимание лотерейной деятельности как деятельности исключительно социальной. Законопроектом предусмотрено, что после обязательного формирования призового фонда, в который направляется 50% поступлений от продажи лотерей, 25% оставшихся средств зачисляются в специальный фонд Государственного бюджета Украины. Эти средства в законопроекте предлагается распределять следующим образом: финансирование олимпийского движения – 60%; финансирование капитального строительства спортивных сооружений, в том числе и к проведению Евро-2012 – 30%; финансирование лечения детей, больных раком – 10%», - пояснил В.Корж.

Вместе с тем, по его словам, эти приоритеты можно ежегодно изменять законом о госбюджете, направляя средства от лотерей на другие социальные проекты. «Один год все деньги, вырученные от продажи лотерейных билетов, могут направляться на здравоохранение, а в следующем они могут пойти на развитие спорта или культуры. Фиксированными остаются лишь 25% отчислений, которые операторы лотерей должны платить государству ”, - отмечает народный депутат.

Однако, по его мнению, понятно, что Министерство финансов, в ведении которого находится финансовый контроль этой сферы, не согласится с таким предложением.

При этом В.Корж подчеркнул, что его законопроект не предусматривал отказ от частных операторов, на которых государство возлагает ответственность по организации лотерей путем предоставления им лицензий. “В принципе, мы не видим необходимости в одном государственном операторе лотерей и сегодняшняя ситуации на рынке является вполне нормальной, соответствует тенденциям, существующим в мировой практике, тем не менее, она требует более четкого государственного регулирования”, - сказа В.Корж.

Подытоживая, он отметил, что в украинском законодательстве необходимо отказаться от восприятия лотереи как предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли и обогащение ее организаторов.

Кроме вышеприведенных положений законопроект В.Коржа содержит финансово-экономические, организационные и другие требования к оператору лотерей (минимальный размер уставного капитала, минимальное количество электронных терминалов, а также точек распространения лотерей). Кроме того, документ предусматривает регуляцию порядка получения статуса оператора лотереи только путем проведения открытого конкурса. Такой конкурс предлагается проводить Министерством финансов Украины не чаще, чем 1 раз в 20 лет.

Ознакомившись с законопроектом В.Крайнего, можно убедиться в том, что В.Корж едва ли преувеличивает. Формулировки большинства положений двух документов фактически идентичны. К сожалению, на протяжении двух недель агентству УНИАН получить комментарий от В.Крайнего не удалось. Что тут скажешь – тоже, наверное, выборы помешали…

Но, чтобы соблюсти объективность, отметим, что В.Крайний позаимствовал у своего коллеги и один довольно спорный пункт. Это предложение о создании коллегиального совещательного органа - Лотерейного совета. Согласно текстам законопроектов, Лотерейный совет не вмешивается в деятельность оператора лотерей, а лишь вносит рекомендации относительно разработки и внедрения новых лотерей. Кроме того, Лотерейный совет осуществляет координацию действий органов государственной исполнительной власти в данной сфере. «Отмеченный совещательный орган осуществляет контрольные функции относительно деятельности оператора лотерей и определения направлений расходования средств от их проведения на конкретные цели в социальной сфере», - говорится в пояснительных записках к законопроектам депутатов В.Коржа и В.Крайнего. Согласно документам, Лотерейный совет будет формироваться из 7 членов. Два - от Верховной Рады, два - от Секретариата Президента и три - от операторов лотерей. Невмешательство Лотерейного совета в работу лотерейщиков хотя и декларируются, но выглядит весьма иллюзорным. Оба законопроекта наделяют совет полномочиями вносить в Минфин представления «об отстранении от исполнения должностных обязанностей должностных лиц операторов лотерей».

Кто возьмет билетов пачку, тот получит…

С В.Коржом все понятно, будучи вице-президентом НОК Украины и предлагая обложить лотерейщиков 25% налогом на развитие спорта, он просто хочет увеличить финансирование родного комитета. Что касается БЮТовцев, то, представляя нынешнюю партию власти, они должны были бы действовать в интересах нынешнего Кабмина, который крайне заинтересован в изыскании дополнительных источников бюджетных поступлений. А то, что после радикального законопроекта А.Яценко БЮТ предложил и более мягкий вариант контроля лотерейной деятельности, свидетельствует о желании сохранить причастность к процессу при любом раскладе. То есть, даже если ВР отклонит предложение о передаче проведения лотерей в ведении госпредприятия (закон А.Яценко), БЮТ сможет на правах соавтора продвигать законопроект Коржа-Крайнего. Общей целью как ПР, так и БЮТ в данном случае является желание получить контроль над весьма перспективным механизмом привлечения в госбюджет дополнительных поступлений. Лотерею они рассматривают в виде инструмента для «изъятия» у населения «лишних» денег, этакой альтернативой гособлигациям советского образца. Уже сегодня наметилось тенденция к принудительному вовлечению населения в государственные игры. В частности, отмечены случаи, когда, оплачивая коммунальные услуги в «Ощадбанке», вы можете вместо сдачи получить лотерейный билетик.

Все бы ничего, если бы не та секретность, которой государство пытается окутать лотерейный бизнес. Отсутствие исчерпывающей информации об объемах рынка, странная суета вокруг законопроектов заставляют предположить, что кто-то снова пытается «ловить рыбу в мутной воде». Докапываясь до истинных причин происходящего, не один раз приходилось услышать "дружеский совет" подождать до завершения президентских выборов, мол, все будет зависеть от того, кто придет к власти (БЮТ или ПР) и какая из этих сил возьмет под свой контроль Минфин, а позиция в отношении лотерей у них уже давно сформирована. Если победит БЮТ, то есть вероятность исчезновения с рынка частных операторов лотерей. Если же Кабмин будет сформирован "регионалами", поступления от лотерей пойдут в Национальный олимпийский комитет. Впрочем, нельзя исключить и послевыборных компромиссов.

Не будем спорить о правильности того или иного решения, главное, чтобы с лотерейного бизнеса был снят гриф "секретности", а иначе эта сфера по-прежнему останется рассадником слухов и коррупционных скандалов. Ведь складывается впечатление, что даже сами депутаты не до конца понимают, за что они собственно борются, лишь имея уверенность, что лотерея - ценный приз для победителя.

Петр Черных (УНИАН)