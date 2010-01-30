Кандидат на пост Президента Украины, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что максимум через полгода Украина выйдет из экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила во время телеэфира на канале "Интер".

"Я думаю три-четыре месяца, максимум полгода и страна выйдет именно на тот путь, который и будет называться экономическим становлением", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства подчеркнула, что сегодня правительство и она как кандидат в президенты смотрят в будущее довольно уверенно. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, трудно переживать кризис, но возможно. "Кризисы не длятся пожизненно. Они всегда имеют начало и имеют конец", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она выразила убеждение, что Украина прошла кризис не разрушив финансовую стабильность страны. Глава правительства также выразила убеждение, что кризис является бедой, на которой не стоит строить рейтинги.