МВФ утвердил новую программу поддержки Молдовы

Совет директоров Международного валютного фонда утвердил новую трехлетнюю программу кредитной поддержки Молдовы в размере около 574 млн. долл.

По сообщению пресс-службы МВФ, деньги будут предоставляться на весьма льготных условиях; половина всей суммы займа вообще будет беспроцентной, передает ИТАР-ТАСС.

Согласно пресс-релизу, общая цель проекта - поддержка усилий молдавских властей, направленных на "восстановление финансово-бюджетной и внешнеэкономической устойчивости, сохранение финансовой стабильности, сокращение масштабов нищеты и ускорение темпов роста".

Принятое решение автоматически открывает Кишиневу доступ примерно к 93 млн. долл. Остальное будет выделяться по итогам регулярных обзоров программы, которые будут производиться раз в полгода.

Предыдущая трехлетняя программа сотрудничества МВФ с Молдовой завершилась в мае прошлого года.