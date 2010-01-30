На науку необходимо выделять не меньше 1,5% ВВП

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что на нужды и развитие науки необходимо предусматривать в государственном бюджете не меньше 1,5% ВВП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она объявила сегодня в ходе встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами Одесского политехнического университета и Южноукраинского национального педагогического университета.

«Как минимуму до 1,5% ВВП, если мы не будем тратить на науку, наша страна не сможет двигаться вперед», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также подчеркнула, что необходимо принять все возможные действия для того, чтобы украинские университеты стали центрами формирования интеллектуального потенциала страны. В частности, по ее мнению, для этого необходимо вузам предоставлять возможность автономной работы.

«Кроме того, вы знаете, что сейчас мы можем предоставлять специальный статус исследовательского высшим учебным заведениям. И мы будем идти по этому пути, и будем развивать все возможности в этом направлении. Это значит, автономия во всех аспектах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.