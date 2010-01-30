Тимошенко создат систему кредитования для начала бизнеса

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в случае своей победы на президентских выборах планирует создать специальную систему предоставления кредитов для начала бизнеса - под страховые гарантии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она объявила сегодня в ходе встречи с профессорско-преподавательским составом и студентами Одесского политехнического университета и Южноукраинского национального педагогического университета.

Она подчеркнула, что сегодня начинающему бизнесмену очень сложно получить стартовый капитал для развития своего бизнеса. «Государство за 18 лет придумало такой специальный план, как микрокредитование. В бюджете заложены деньги и где-то кого-то кредитуют. Я могу вам сказать, как действующий премьер-министр, что это абсолютная утопия… Вопрос - кто выбирает кого обеспечивать этим стартовым капиталом? Понятно, что кто ближе, тот и получает. Такого нельзя оставлять в стране», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что систему кредитование под страховые гарантии можно разработать и внедрить на базе 5-ти государственных банков. В этом случае, отметила она, все бизнес-планы будут тщательно изучаться специальным советом, и кредиты будут выдаваться не под залог, а под страховые гарантии.

«Кредит дается не под залог, которого, как правило, у людей, которые хотят заняться стартовым бизнесом, просто нет, а под специальные страховые гарантии, которые могут быть как от государства, так и от частных компаний. Другими словами – страховка кредита, а не выдача кредита под залог», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что такая форма кредитования поможет решить проблему трудоустройства, в том числе и студентов. В этом контексте она напомнила, что правительство подало в ВР законопроект, который предусматривает для предприятий, которые будут брать на работу молодых специалистов, налоговые льготы на пять лет. «Льготы настолько существенные, что она абсолютно точно будет побуждать брать перспективных молодых специалистов. Я думаю, что именно таким путем мы и можем решать проблему первого рабочего места», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.