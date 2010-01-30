Кредитные союзы обманули вкладчиков на сумму более 132 млн.грн.

В течение прошлого года в Украине должностные лица кредитных союзов обманули своих вкладчиков на сумму более 132 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в прошлом году следователи органов внутренних дел расследовали 62 уголовных дела, связанных с незаконной деятельностью работников кредитных союзов в разных регионах страны.

Уже завершено расследование и направлено в суд 19 дел, по которым к уголовной ответственности привлекаются 56 человек.

По завершенным уголовным делам было установлено, что своими преступными действиями служебные лица кредитных союзов нанесли убытки на сумму более 132 млн. грн. Из этой суммы гражданам возмещено 3,5 млн. грн. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 24 млн. грн.