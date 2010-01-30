Эксперт: Процентные ставки по депозитам снижаются

На этой неделе на рынке депозитов физических лиц наблюдалось снижение процентных ставок, и в большей степени это касалось вкладов в иностранной валюте.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Так, отметила она, в период в 25 по 29 января 2010 года депозиты в гривне подешевели в среднем на 0,08 пункта. По информации эксперта, условия по данному виду вкладов следующие: на срок 1 месяц – от 15,5 до 20,0% годовых; на 3 месяца – от 18 до 21,6%; на 6 месяцев – от 17,5 до 21,6%; на 12 месяцев – от 18 до 22,5%.

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, средняя ставка по вкладам в иностранной валюте на этой неделе снизилась на 0,12 пункта. Вклады в долларах США теперь можно разместить по ставкам: на срок 1 месяц – от 6,5 до 11,5% годовых; на 3 месяца – от 8 до 12,5%; на 6 месяцев – от 8,5 до 12,5%; на 12 месяцев – от 9,5 до 13%, отметила эксперт. Она добавила, что условия по вкладам в евро на конец периода составили: по вкладам на срок 1 месяц – от 4 до 11,5%; на 3 месяца – от 3,25 до 12,25%; на 6 месяцев – от 3,5 до 12,25% годовых; на 12 месяцев – от 3,75 до 13% годовых.

По мнению Н.СИНЯВСКОЙ, основной причиной дальнейшего падения ставок в иностранной валюте остается снижение потребности банков в ресурсах в иностранной валюте вследствие существенного ограничения кредитования в ней. По депозитам в гривне процентные ставки снижаются в меньшей степени, а их падение вызвано необходимостью снизить стоимость ресурсов, а также возобновлением доверия вкладчиков к банковской системе, считает эксперт. В дальнейшем наметившиеся тенденции, скорее всего, сохранятся, хотя реальная динамика рынка будет зависеть от политико-экономической ситуации в стране, подчеркнула она.