Astrum: Инвестиционные процессы в Украине восстанавливаются

Дефицит текущего и финансового счета платежного баланса Украины в 2010 годусоставит по 0,5 млрд. каждый.

Об этом сообщил в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, крупный дефицит текущего счета в декабре 2009 году был связан в значительной мере с пиковыми объемами импорта газа. В этом месяце Украина закупила 4,3 млрд. кубометров стоимостью 893 млн. долларов, напомнил экономист.

Однако, считаетА.БЛИНОВ,импорт газа является не единственным объяснением такого широкого разрыва во внешней торговле по итогам декабря 2009 года. Вырос и прочий импорт, причем особенно выразительным был скачок импорта машиностроительной продукции на 32,7%, отетил экономист. По его мнению, это указывает на то, что в Украине уже происходит определенное восстановление инвестиционных процессов и подтверждает ожидания относительно роста инвестиций на 8% в реальном выражении в 2010 г.

В то же время, подчеркнул экономист, в декабрене было значительных платежей по внешним долгам, что позволило финансовому счету выйти в профицит. Активность в сфере прямых иностранных инвестиций в декабре была слабой, составив лишь 120 млн. долларов, что вывело показатель по итогам 2009 года на 4,5 млрд. долларов, отметил А.БЛИНОВ. Он добавил, что отток иностранной валюты в наличные средства остается существенным: в декабре он составил 1,1 млрд. долларов, а кумулятивный отток в наличную инвалюту по итогам 2009 года составил 9,6 млрд. долларов.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального банка, дефицит платежного баланса Украины в 2009 году, по предварительным данным, составил 13,727 млрд. долл., что в 4,3 раза больше, чем в 2008 году (3,209 млрд. долл.).

По итогам 2009 года дефицит текущего счета составил 1,94 млрд. долл., по сравнению с дефицитом 12,763 млрд. долл. в 2008 году. «В 2009 году снижение внешнего спроса и мировых цен в результате глобального кризиса обусловили существенное уменьшение поступлений от экспорта товаров и услуг - на 36,7%. Но отсутствие внешнего финансирования, сокращение внутреннего спроса и девальвация обменного курса гривни в конце в 2008 года определили еще большее падение импорта – на 43,1%. Как следствие, в целом за 2009 год дефицит текущего счета существенно сократился – до 1,9 млрд. долл.», - отмечается в сообщении НБУ.

За 2009 год отрицательное сальдо по финансовому счету оценено в 11,787 млрд. долл., в то время как за соответствующий период 2008 года оно было положительным – 9,554 млрд. долл.

В НБУ отмечают, что формирование дефицита финсчета в текущем году обусловлено низкими объемами притока прямых иностранных инвестиций и частичным покрытием выплат по долговым обязательствам частного сектора новыми привлечениями.

«Продолжение начатой в сентябре 2009 года тенденции улучшения состояния финансового счета позволило в декабре впервые с начала кризиса сформировать профицит – на уровне 363 млн. долл. США. Определяющим для этого стало возобновление возможности частного сектора привлекать долговые ресурсы на внешних рынках в результате как определенной стабилизации на мировых финансовых рынках, так и ситуации внутри страны», - говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, в декабре 2009 года отрицательное сальдо сводного платежного баланса составило 0,222 млрд. долл. (в ноябре 2009 г. – 0,641 млрд. долл.). Текущий счет в декабре был сформирован с дефицитом 0,585 млрд. долл. (в ноябре т.г. дефицит составил 0,344 млрд. долл.), при этом по финансовому счету в декабре был зафиксирован профицит - 0,363 млрд. долл. (в ноябре дефицит – 0,297 млрд. долл.).

Дефицит платежного баланса в декабре полностью профинансирован за счет резервных активов, объем которых по состоянию на 1 января 2010 года составил 26,5 млрд. долл., что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5,1 месяца будущего периода.