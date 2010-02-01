Тимошенко: Бюджетная реформа станет первым шагом

Кандидат в Президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает, что внедрение бюджетной реформы станет ее первым шагом на должности Главы государства после победы на выборах.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила 31 января в интервью телеканалу ICTV, отвечая на вопрос, какой первый указ выдаст Президент Ю.ТИМОШЕНКО в случае победы.

"Мы все с вами хорошо понимаем, что нет одной таблетки от всех заболеваний. И нет одной панацеи от всех неурядиц. Именно поэтому я могу сказать только о первом указе. Первый указ - это будет как раз новая бюджетная реформа страны. Я первую подпись поставлю под новым бюджетом страны на 2010 год, который начинает социальную справедливость, существенно повышает зарплаты и пенсии", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, разработанный ее правительством проект государственного бюджета на 2010 год направлен на преодоление негативных явлений в социально-экономической жизни страны, которые начали развиваться на фоне мирового финансово-экономического кризиса. "Впервые за 18 лет финансовый ресурс останется там, в селах, поселках и городах, где люди живут и платят налоги. До сих пор все деньги забирались в центр, а села, поселки и города оставались без права развиваться", - прибавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что правительственный проект госбюджета-2010 направлен на создание финансовой справедливости. "Это и является началом серьезной, обновленной социальной политики, и в том числе, это поддержка реального сектора экономики, а это и есть выход из кризиса", - считает премьер.

"Первые указы будут посвящены всем мероприятиям по наведению четкого порядка во власти. Это целый спектр будет указов. Но если не будет порядка, стабильности, прекращения хаоса очень тяжело будет делать все реформы. Для этого нужна политическая воля и она у меня есть", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.