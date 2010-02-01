Межбанк открылился повышением доллара

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,0130/8,0340 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили 0,2635/0,2642, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,1260/11,1585. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3881/1,3883 (пятница, 29 января, - 1,3964/1,3966).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе для физлиц по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения – 7,6500.