Котировки на межбанке к 12:00 составили 8,0320/8,0400 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0130/8,0340, к 12:00 цены выросли до 8,0320/8,0400 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2635/42, а к 12:00 цены поднялись 0,2647/53. В России курс доллар-рубль понизился, и к 12:00 установился на уровне 30,3199 (-0,0176).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3881/83, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,1260/11,1585, к 12:00 цены ушли вверх 11,1610/11,1790.