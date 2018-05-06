Платежный баланс-2010 «вытянут» теневые деньги и ПИИ?..

Если посмотреть внимательно на платежный баланс Украины за 2009 год, напрашивается один вывод: без денег МВФ дефолта бы нам не избежать. По итогам 2008 года общий дефицит платежного баланса страны составил 13,7 млрд. долл., которые были покрыты за счет средств МВФ.

Баланс провалили кризис и девальвация гривны

Право же, очень интересно слушать комментарии, что дефицит текущего счета в 2009 году уменьшился более чем в 6 раз и составил всего 1,9 млрд. долл. При этом забывают указать, что рекордный дефицит текущего счета в 2008 году в 12,8 млрд. долл. во многом и привел к тому, что кризис в Украине носил особо разрушительный характер. Это стало следствием ошибочного решения о ревальвации гривны в начале 2008-го, когда мировой кризис набирал обороты. В итоге дефицит текущего счета просто вышел из под контроля и создал проблему, которая во всей своей мощи «потрясла» экономику Украины. Когда осенью 2008 года начали девальвировать гривну, высказывалось мнение, что это позволит украинскому экспорту стать конкурентным на мировом рынке и обеспечить необходимое поступление валюты в Украину. И когда в январе 2009 года был зафиксирован профицит по текущему счету, идея профинансировать отток капитали из Украины за счет наращивания объемов экспорта стала еще больше популярной.

Но реалии жизни оказались печальными. Вместо роста объемов украинского экспорта, было зафиксировано его колоссальное падение. Причина этой ситуации во многом очень проста. Украинский экспорт – это, прежде всего, металл и продукции химпрома, которая во многом связана с импортом энергоресурсов. В результате получается «заколдованный круг»: чем больше девальвация гривны, тем дороже импортный природный газ и нефть. Соответственно эффект роста экспортных цен исчезает. В 2009 году в России было закуплено природного газа на 28,6% меньше, чем в 2008-м. При этом объемы падения экспорта украинского металла и продукции химической промышленности составили 54% и 47% соответственно по сравнению с 2008 годом.

В году нынешнем ситуация может еще усугубиться – так как российский газ подорожал, а добиться радикально снижения энергопотребления без полноценной модернизации производства не реально.

Экспорт продовольствия вместо металла

В 2009 году именно экспорт АПК позволил более-менее наполнять экономику валютой. Падение объемов экспорта продукции АПК в 2009 году составила всего 12,2% по сравнению с 2008 годом. Для экономики Украины сложилась действительно уникальная возможность благодаря климатическим изменения и общей проблемой нехватки продуктов заявить о себе на мировом рынке. И сделать визитной карточкой экспортного потенциала Украины продукты питания, как Россия делает это из своего природного газа. Но для этого необходимо убрать все ограничения на рынке земли и привлекать, а не отпугивать, мировых монстров по их производству. Это действительно могло было бы радикально поменять структуру украинского экспорта, уменьшив зависимость от экспорта металла и соответственно от импорта природного газа.

Как уже упоминалось, по итогам 2009 года отрицательное сальдо составило 11,7 млрд. долл. Большую лепту в его рост внесло «бегство» валюты из финансовой системы Украины на рынок наличности.

За 2009 год налички было приобретено более чем на 9 млдр. долл. Около 70% ее приходится на оборотные средства «теневой экономики», объем которой в результате кризиса вырос. Именно эти деньги помогут улучшить финансовый счет в этом году – ведь сами по себе они очень динамичны. И если после выборов Президента бизнес получит надежду на стабильность, то он сможет хотя бы часть их быстро «влить» в украинский безналичный рынок. Это может стать и стимулом ревальвации гривны и усиления стабильности в экономики в целом.

Если после выборов бизнес не получит четких сигналов о стабильности, эти деньги будет еще долго «бегать в тени».

Кроме «бегства» денег в тень», более 9 млрд. долл в этом году украинским резидентам пришлось отдать свои зарубежным инвесторам. Только в декабре 2009 года украинским заемщикам удалось достичь положительное сальдо по обороту долговых обязательств (облигаций и кредитов нерезидентам). Сальдо небольшое, всего 676 млн. долл.

До этого в течении всех 11 месяцев украинском бизнесу приходилось отдавать долги нерезидентам, так как желающих одалживать украинским компаний было очень мало. Только в конце года ситуация частично успокоилась, даже дефолтные свопы по Украине упали ниже 1000 пунктов, и нерезиденты начали вновь одалживать.

Платежный баланс подпитают ПИИ

Очень смело надеяться, что в 2010 году, украинские компании и банки смогут привлечь инвестиций на уровне 20 млрд. долл, как это было в 2008 году. Скорее всего, украинским компания в текущем году удастся привлечь зарубежных инвестиций в виде долговых обязательств на 3 млдр. долл. И это самым оптимистический прогноз.

Более вероятно, что в этом году вырастут прямые инвестиции. В прошлом году благодаря наращиваю капиталов своих украинских дочек на рынок было инвестировано около 4,4 млрд. долл. В этом вполне можно ожидать около 5-6 млрд. долл. новых инвестиций, так как для полного восстановление работоспособности многих зарубежных дочек нужны стабильные вливания.

В отличие от 2009 года, в нынешнем Украине не надо погашать крупные долги перед нерезидентами. Однако платежный баланс теперь имеет другие риски. Президентские выборы и отсутствие четких экономических перспектив на 2010 год не позволяет восстанавливать бизнес в нормально режиме.

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)