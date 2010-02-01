НБУ увеличил активы в 2009 году на 6%

Активы Национального банка Украины (НБУ) в 2009 году увеличились на 6% - до 372 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовый курьер» от 30 января т.г.

Средства и депозиты в иностранной валюте сократились на 15% - до 98,018 млрд. грн., ценные бумаги нерезидентов – на 12% - до 111,327 млрд. грн. Объем авуаров НБУ в специальный правах заимствований увеличился почти в 8 раз – до 510 млн. грн., монетарное золото – на 33% - до 5,434 млрд. грн., кредиты банкам и другим заемщикам – на 22% - до 74,025 млрд. грн., основные средства и нематериальные активы – на 14% - до 6,335 млрд. грн.

Обязательства Нацбанк в 2009 году увеличились на 3% - до 267,092 млрд. грн., в том числе, банкноты и монеты в обороте выросли на 2% - до 170,536 млрд. грн., средства банков – на 24% - до 23,359 млрд. грн., средства государственных и других учреждений сократились почти в 6 раз – до 2,217 млрд. грн. На конец года объем депозитных сертификатов, эмитированных Нацбанком, увеличился на 22% - до 3,421 млрд. грн., обязательства перед МВФ – на 27% - до 66,818 млрд. грн.

Уставный капитал НБУ в 2009 году оставался на уровне 100 млн. грн., а собственный капитал увеличился на 17% (в том числе, фонды и другие резервы увеличились в 1,7 раза – до 6,399 млрд. грн.; резервы переоценки иностранной валюты, монетарного золота и банковских металлов – на 16% - до 94,742 млрд. грн.).