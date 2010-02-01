«ПриватБанк» сократил чистую прибыль

ПАО КБ «ПриватБанк» в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, сократило чистую прибыль на 19% – до 1,05 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовый Курьер» от 30 января 2010 года.

Активы банка в прошлом году увеличились на 7%, и на 1 января 2010 года составили 86,066 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 1%, до 74,992 млрд. грн., обязательства - на 5%, до 75,795 млрд. грн., уставный капитал – на 37%, до 7,811 млрд. грн., собственный капитал - на 25% – до 10,271 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Основными акционерами «ПриватБанка» являются Игорь Коломойский - 49,1535% акций и Геннадий Боголюбов - 48,9971%).