Эксперт: профицит счета текущих операций составит 2,9 млрд. долл.

Профицит счета текущих операций платежного баланса Украины по итогам 2010 года составит около 2,9 млрд. долл. (против дефицита в размере 1,94 млрд. долл. в 2009 году – данные НБУ).

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал исполнительный директор центра «CASE-Украина» Дмитрий БОЯРЧУК.

Кроме того, эксперт прогнозирует по итогам 2010 года профицит финансового счета платежного баланса Украины на уровне 1,8 млрд. долл.

Комментируя профицит по финансовому счету в декабре 2009 года на уровне 0,363 млрд. долл., против дефицита 0,297 млрд. долл. в ноябре, Д.БОЯРЧУК отметил, что скорее всего данное изменение показателя носит временный характер.

«Я думаю, что это не долгосрочная тенденция, потому что из общения с инвесторами видно, что они все очень скептически относятся к Украине и не хотят рисковать своими деньгами. Я бы сказал, что скорее всего, был какой-то временный приток, возможно из-за выборов или определенной докапитализации, то есть это не изменение тренда» - говорит эксперт.

Справка УНИАН. По данным Национального банка Украины, дефицит платежного баланса Украины в 2009 году, по предварительным данным, составил 13,727 млрд. долл., что в 4,3 раза больше, чем в 2008 году (3,209 млрд. долл.).

По итогам 2009 года дефицит текущего счета составил 1,94 млрд. долл., по сравнению с дефицитом 12,763 млрд. долл. в 2008 году.

За 2009 год отрицательное сальдо по финансовому счету оценено в 11,787 млрд. долл., в то время как за соответствующий период 2008 года оно было положительным – 9,554 млрд. долл.

По данным Нацбанка, в декабре 2009 года отрицательное сальдо сводного платежного баланса составило 0,222 млрд. долл. (в ноябре 2009 г. – 0,641 млрд. долл.). Текущий счет в декабре был сформирован с дефицитом 0,585 млрд. долл. (в ноябре т.г. дефицит составил 0,344 млрд. долл.), при этом по финансовому счету в декабре был зафиксирован профицит - 0,363 млрд. долл. (в ноябре дефицит – 0,297 млрд. долл.).