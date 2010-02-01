Межбанк: доллар немного подрос

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0130/8,0340, к 12:00 цены выросли до 8,0320/8,0400. К закрытию торгов ценовые уровни достигли текущего максимума – 8,0360/8,0440 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2635/0,2642, а к 12:00 цены поднялись до 0,2647/0,2653. К закрытию цены откатились к уровню 0,2646/0,2651. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,3650 (+0,0275).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3881/1,3883, а к 15:00 поднялись до 1,3915/1,3917. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,1260/11,1585, к 12:00 цены ушли вверх – 11,1610/11,1790. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне установились на значениях 11,1670/11,1835.