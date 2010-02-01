Госдолг Беларуси за год удвоился

Государственный долг Беларуси по состоянию на 1 января 2010 года составил, по предварительной оценке, около 7,9 миллиарда долларов, говорится в официальном пресс-релизе белорусского Министерства финансов. Годом ранее госдолг Беларуси составлял около 3,7 миллиарда долларов.

По отношению к ВВП страны внешняя задолженность Беларуси в 2009 году составила 16,5%, отмечает Reuters. В июне прошлого года ожидалось, что госдолг к концу года увеличится только до 14% ВВП. Только в первом квартале 2009 года госдолг страны вырос на 34% - до 5 млрд. долл.

В середине прошлого года Беларусь на треть увеличила лимит внешнего госдолга - с 6 до 8 млрд. долл. Это было сделано в связи с ожидаемым получением новых траншей кредитов от Международного валютного фонда (МВФ) и других стран и финансовых учреждений. Всего за прошлый год белорусская сторона получила от МВФ почти три миллиарда долларов антикризисного кредита, а также 200 млн. долл. от Всемирного банка и 500 млн. долл. - от правительства России.

В текущем году ожидается, что в Беларусь поступит последний транш кредита МВФ (более чем 700 млн. долл), а также средства Всемирного банка (250 млн. долл.).

Справка УНИАН. 28 декабря 2009 года Министерство Украины привело данные, согласно которым общий размер государственного долга Украины в ноябре 2009 года увеличился на 2% – до 35,871 млрд. долл., или 286,286 млрд. грн.

По информации экс-кандидата на пост Президента Украины Сергея ТИГИПКО, в общей сложности с начала 2009 года госдолг Украины в валютном эквиваленте увеличился на 45,8%.