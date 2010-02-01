Банк «Хрещатик» приостановил работу с агентством Moody’s

Банк «Хрещатик» приостановил работу с рейтинговым агентством Moody’s. Об этом говорится в сообщении банка, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, приостановление сотрудничества с Moody’s обусловлено отсутствием рынка международных заимствований, а также выплат банка по корпоративному долгу внешним кредиторам.

Как отметил председатель правления банка Дмфитрий ГРИДЖУК, такой шаг является экономически взвешенным и предоставляет «Хрещатику» возможность минимизировать дополнительную нагрузку на затраты банка.

Он также сообщил, что при стабилизации ситуации на мировом рынке банк возвратится к вопросу возобновления деловых отношений с иностранными рейтинговыми агентствами.

Справка УНИАН. ОАО «Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 года, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2009 года составили - 6,013 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 3,839 млрд. грн., обязательства - 5,278 млрд. грн., уставный капитал - 540 млн. грн., собственный капитал - 735,141 млн. грн.

Банк «Хрещатик» в январе-сентябре 2009 года сократил прибыль почти в 10 раз – до 6 млн. грн.

По данным банка, на 1 апреля 2009 г. его акционерами являлись: ООО «КФ «Укрфинком», прямое участие – 37,678%; Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета, прямое участие – 23,7037%.

По данным агентства Fitch, до 58% акций банка косвенно контролирует Киевская инвестиционная группа.