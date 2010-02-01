Эксперт: дефицит текущего счета составит 0,717 млрд. долл.

Дефицит текущего счета платежного баланса Украины по итогам 2010 года составит около 0,717 млрд. долл.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказала эксперт Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИПК) Алла КОБЫЛЯНСКАЯ.

По ее информации, по итогам 2010 года ИЭИПК прогнозирует дефицит внешней торговли товарами на уровне 6,9 млрд. долл., что будет определяться более быстрым восстановлением объемов импорта, по сравнению с показателями экспорта.

Также А.КОБЫЛЯНСКАЯ сообщила, что по итогам текущего года институт прогнозирует профицит внешней торговли услугами на уровне 4,3 млрд. долл. При этом основное влияние на значение показателя будет оказывать планируемое увеличение объемов транзита газа, а также увеличение транзитной ставки.

По прогнозам ИЭИПК, дефицит финансового счета платежного баланса по итогам 2010 года составит 2,4 млрд. долл.

А.КОБЫЛЯНСКАЯ также отметила, что по мнению экспертов ИЭИПК, в 2010 году объемы прямых инвестиций превысят показатель 2009 года, в частности, приток инвестиций ожидается в рамках подготовки Украины к Евро-2012, а также от возможного возобновления процесса приватизации. Кроме того, дополнительный приток капитала может обеспечить активизация процессов слияний и поглощений в банковском секторе Украины.

А.КОБЫЛЯНСКАЯ сообщила, что по прогнозам института, в 2010 году отток инвестиций будет намного меньше, чем в 2009 году. Это связано с тем, что второй пик выплат по внешним займам приходится на 2011 год.

При этом эксперт отметила, что отток капитала по финансовому счету может быть несколько больше ожидаемого, так как не известны детали сделок по реструктуризации внешней задолженности, заключенных в 2009 году.

Справка УНИАН. По данным Национального банка Украины, дефицит платежного баланса Украины в 2009 году, по предварительным данным, составил 13,727 млрд. долл., что в 4,3 раза больше, чем в 2008 году (3,209 млрд. долл.).

По итогам 2009 года дефицит текущего счета составил 1,94 млрд. долл., по сравнению с дефицитом 12,763 млрд. долл. в 2008 году.

За 2009 год отрицательное сальдо по финансовому счету оценено в 11,787 млрд. долл., в то время как за соответствующий период 2008 года оно было положительным – 9,554 млрд. долл.

По данным Нацбанка, в декабре 2009 года отрицательное сальдо сводного платежного баланса составило 0,222 млрд. долл. (в ноябре 2009 г. – 0,641 млрд. долл.). Текущий счет в декабре был сформирован с дефицитом 0,585 млрд. долл. (в ноябре т.г. дефицит составил 0,344 млрд. долл.), при этом по финансовому счету в декабре был зафиксирован профицит - 0,363 млрд. долл. (в ноябре дефицит – 0,297 млрд. долл.).