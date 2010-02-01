Ющенко снова занялся проблемами возврата кредитов

18:17, 01 февраля 2010
Финансы
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5 февраля состоится рабочая встреча

Ющенко5 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет рабочую встречу по проблемам возврата кредитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге для прессы сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

Во встрече примут участие руководители Национального банка Украины, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции и Министерства внутренних дел.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, целью встречи является определение плана действий по урегулированию проблемы возврата кредитов.

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