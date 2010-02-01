Налоговики выявили незаконных заявок на возмещение НДС на 7,4 млрд. грн.

В 2009 году при участии подразделений налоговой милиции выявлено заявки на незаконное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) на сумму 7,4 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на правительственном портале.

Согласно сообщению, по выявленным фактам возбуждено 467 уголовных дел. В криминальном производстве находятся заявки на возмещение НДС на сумму 2,4 млрд. грн. (33,4%). Для сравнения: в 2008 году этот показатель составил 1,2 млрд. грн.

Следователи налоговой милиции в 2009 году расследовали 267 уголовных дела по преступлениям, связанным с незаконным возмещением НДС, в том числе 86 – направили в суды (в 2008 году – 43) по фактам незаконного возмещения НДС и покушения на его совершение на общую сумму 341,6 млн. грн.

По результатам работы с предприятиями – «налоговыми ямами» возбуждено 1422 уголовных дела, из которых 199 направлены в суды. По возбужденным уголовным делам по актам проверок уменьшено незаконно заявленное к возмещению НДС на сумму 924,7 млн. грн., доначислено 1,7 млрд. грн.