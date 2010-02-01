«ИНГ Банк Украина» сократил свою прибыль на 36%

«ИНГ Банк Украина» (Киев) по итогам 2009 года сократил чистую прибыль на 36% по сравнению с 2008 годом – до 144,246 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 30 января 2010 года.

Согласно сообщению, в 2009 году активы банка увеличились на 2% и на 1 января 2010 года составили 9,670 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – сократились на 2%, до 6,976 млрд. грн., обязательства – на 4%, до 8,3 млрд. грн. Уставный капитал банка за указанный период увеличился в более чем два раза – до 731,298 млн. грн., собственный капитал – в 1,7 раза, до 1,4 млрд. грн.

Справка УНИАН. «ИНГ Банк Украина» начал проводить банковские операции в апреле 1998 года.

100% акций украинского банка владеет нидерландский ING Bank.