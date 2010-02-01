«Универсал Банк» в 2009 году получил 231 млн. грн. убытка

ПАО «Универсал Банк» по итогам 2009 года получило убыток в размере 230,889 млн. грн., тогда как по итогам 2008 года прибыль банка составила 3,794 млн. грн.

Об этом сообщается в газете «Голос Украины» от 30 января 2010 года.

Согласно сообщению, в 2009 году активы банка увеличились на 12% и на 1 января 2010 года составили 9,109 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 2%, до 6,989 млрд. грн., обязательства – на 14%, до 8,273 млн. грн., уставный капитал – на 24%, до 1,038 млрд. грн., собственный капитал – уменьшился на 4%, до 835,783 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Универсал Банк» (Universal Bank) зарегистрировано Национальным банком Украины в январе 1994 года, входит в группу крупных банков Украины.

EFG New Europe Holding (Нидерланды) владеет 99,952% акций «Универсал Банка».