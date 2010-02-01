«Укрсоцбанк» сократил прибыль в 6 раз

АКБ «Укрсоцбанк» (Киев) по итогам 2009 года сократил чистую прибыль в 6 раз по сравнению с 2008 годом – до 126,761 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 30 января 2010 года.

Согласно сообщению, в 2009 году активы банка сократились на 12% и на 1 января 2010 года составили 43,657 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 9%, до 40,557 млрд. грн., обязательства – на 15%, до 37,629 млрд. грн., уставный капитал – увеличился на 19%, до 1,270 млрд. грн., собственный капитал – на 16%, до 6,028 млрд. грн.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Итальянская группа UniCredit владеет 94,2% акций «Укрсоцбанка».